Curso expõe obras no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia

Exposição realizada no Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação (CDTI)

Alunas do Curso de Artesão em Pintura de Tecido concluíram as aulas nesta semana com a exposição das obras realizadas no Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação (CDTI), em Santo Antônio da Platina.

O curso teve duração de três meses e o conteúdo técnicas de desenho, cor e pintura em telas e tecidos como panos de prato, toalhas e fraldas entre outras habilidades.

O curso foi executado pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) em parceria com a prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Assistência Social.