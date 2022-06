Santa Cecília do Pavão terá 22 ª Agrofest

Entre os dias quatro e sete de agosto com muitas atrações

Confirmado: O Centro de Eventos Enoch de Godoy, em Santa Cecília do Pavão, sediará entre os dias quatro e sete de agosto a XXII Agrofest.

O prefeito Edimar Santos lembrou que, depois de dois anos da pandemia, o evento retornará e comemorando o aniversário de Emancipação Política do município.

No dia 04 de agosto acontecerá a escolha da Rainha da Feira. No dia 05 de agosto celebração de Missa, Abertura Oficial e show com Luan Santana (foto).

No dia 06 de agosto será a vez da dupla Gino e Geno no palco principal da festa.

No dia 07 de agosto acontecerá a Cavalgada, Trilheiros, Churrasco Fogo de Chão, e o show de Fiduma e Jeca. Todos os dias contará com Tenda Universitária.