Salão de Artes Plásticas em Jacarezinho

Inscrições para a 36ª edição abrange todas as regiões do País

As inscrições ao 36ª edição do Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho podem ser feitas até a próxima quarta-feira, 15. O salão, organizado pela prefeitura, tem apoio da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e do Sesc/PR (Serviço Social do Comércio).

“No ano passado as medidas restritivas não permitiram a realização do salão, que já é tradicional no Norte Pioneiro e reúne artistas plásticos de várias partes do Brasil”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) ao explicar que a edição deste ano será virtual.

Com o novo formato, podem ser inscritos trabalhos de todas as regiões do país, realizados entre 2016 e 2021, nas modalidades de desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, instalação, vídeo performance e videoarte.

Uma comissão formada por três especialistas vão selecionar 25 obras para compor o catálogo e a exposição on-line. Cinco delas serão premiadas com R$ 2 mil cada.

A divulgação do resultado com a listagem dos selecionados está prevista para o dia 20 de setembro.

Para participar, acesse o edital no endereço

https://www.sescpr.com.br/wp-content/uploads/2021/08/EDITAL-01-2021-SALAO-DE-ARTES-PLASTICAS-2021.pdf.

Mais informações no telefone (43) 3911-3132.