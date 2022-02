Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho on-line

Já está disponível para visualização a exibição on-line dos trabalhos selecionados na 36ª edição do Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho.

A pandemia da Covid-19 impôs inúmeras restrições e a necessidade de se reinventar em diferentes setores e segmentos. Com o Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho não foi diferente. Em 2020 ele não pôde ser realizado, mas 2021 readaptou-se e mudou o formato das inscrições, que foram todas efetuadas por meio eletrônico. Ao todo, 438 inscrições e mais de mil trabalhos foram inscritos recebidos, vindos de 20 estados brasileiros e de outros cinco países.

Neste 2022, as obras selecionadas para premiação, as que receberam menção honrosa, e as selecionadas para exibição no salão são apresentadas exclusivamente no formato on-line. A curadoria foi assinada por Marco Coga da Silva, Luiz Lavalle Filho e João Paulo Gomes de Carvalho.

Confira o catálogo da 36ª edição do Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho AQUI.