Romanelli destaca reforma de R$ 1 milhão em Cornélio Procópio

Para a reforma completa do Ginásio de Esportes XV de Fevereiro

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou no fim de semana o investimento de R$ 1 milhão do governo federal para a reforma completa do Ginásio de Esportes XV de Fevereiro, o Quinzão, em Cornélio Procópio.

“É um recursos que, inicialmente, estava previsto para ser aplicado na construção de quadras esportivas nos bairros de Cornélio Procópio. Mas reunimos a equipe técnica da Prefeitura e decidimos aplicar integralmente na reforma do Quinzão, que é o mais tradicional ginásio de esportes da cidade”, disse o prefeito Amin Hannouche (PSD) em entrevista.

Localizado no início da subida da rampa do Cristo Redentor, maior estátua em bronze da América Latina, o Quinzão é um espaço histórico na cidade. “Era o centro das atenções dos eleitores, onde os votos eram contados, quando ainda não existia urna eletrônica, mas também já recebeu artistas, com os grandes shows promovidos pela Graúna FM nas décadas de 1980 e 1990”, lembra Romanelli.

Zé Leite, que também é empresário artístico, relembrou de alguns dos grandes nomes que se apresentaram no Quinzão e lamentou que o espaço esteja interditado por conta das más condições da infraestrutura. “Fiz muitos shows ali. Já recebemos Chitãozinho e Xororó, Milionário e José Rico, Roberta Miranda, Rádio Táxi, Rita Lee, Metrô, Golden Boys, Jessé e Roupa Nova, dentre grandes artistas que se apresentaram em Cornélio Procópio”, disse emocionado o radialista.

Ele considerou ainda como a época de ouro do Quinzão os bailes realizados pela União Estudantil de Cornélio Procópio. “Rapaz, você não sabe do benefício que vai trazer para a cidade com mais esse investimento”, disse ao prefeito, durante a entrevista.

No Quinzão, muitos casamentos coletivos foram realizados. Em 2014, por exemplo, 106 casais trocaram alianças em um casamento coletivo . A última reforma do espaço esportivo aconteceu na gestão anterior do prefeito Amin Hannouche, há cerca de 10 anos.

“Eu fico agradecido por preparar os projetos necessários de recuperação daquele espaço tão importante para o nosso município, com dinheiro a fundo perdido, mas que vem em benefício de toda a comunidade procopense”, finaliza Amin Hannouche