Romanelli homenageia finalista do “The Voice Kids” (vídeo)

Primeiro secretário entregou Menção Honrosa para Maria Victória

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) entregou Menção Honrosa à Maria Victória, jovem cantora de 12 anos que mora em Alto Piquiri, no Noroeste do Estado, e chegou à fase final do programa The Voice Kids, da Rede Globo. A homenagem aconteceu durante a sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira, 5.

“É um talento genuinamente paranaense e um orgulho para todos nós”, afirmou Romanelli. “É uma pessoa cheia de energia e de estilo, pronta para brilhar”, completou o deputado, que fez questão de parabenizar os pais da cantora, Elizângelo e Danielle, também presentes na sessão do legislativo. “Vimos no programa o amor que ela tem pela família”.

Nova fase – “Agradeço a todos que torceram por mim. Continuem torcendo nesta nova fase da minha vida”, disse Maria Victória ao agradecer a homenagem. Na classificação para continuar no programa, ela foi uma das poucas concorrentes “disputada” pelos três técnicos por sua interpretação da música “Canarinho Prisioneiro”.

Na solenidade em sua homenagem, a menina cantou três músicas no plenário e foi acompanhada ao violão pelo prefeito de Alto Piquiri, Giovane Carvalho (PSD).