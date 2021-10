Projeto “Triolé Fora da Estrada” se despede do Norte Pioneiro

Passa em São José da Boa Vista, Santana do Itararé e Wenceslau Braz

Nesta terça-feira (12), o projeto “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro” passou por Salto do Itararé para um cortejo com os palhaços Lambreta e Mereceu, a bordo de um fusca amarelo, percorrendo as ruas, chamando o público e anunciando as atrações disponíveis na internet.

Por causa da pandemia, o projeto foi reestruturado para o formato híbrido, com ações presenciais e virtuais, além da interação do público via WhatsApp.

Depois de Salto, o Triolé se apresenta em São José da Boa Vista (13), Santana do Itararé (13) e Wenceslau Brás (14).

O “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro” teve início em 2019, mas foi suspenso em 2020 devido à pandemia, só retornando este ano no formato híbrido. Até agora, o projeto já contemplou 42 cidades, de um total de 46, levando alegria a milhares de pessoas que não tem acesso a esse tipo de lazer cultural.

A iniciativa conta com o apoio da Copel e incentivo do Profice, Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Estado do Paraná, e de prefeituras municipais da região do Norte Pioneiro.

Programação para outubro:

Dia 13: São José da Boa Vista e Santana do Itararé

Dia 14: Wenceslau Braz