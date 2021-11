Professora e aluna lançam livro infantil

“Solo é Vida! Atividades para abordagem do solo nos anos iniciais do Ensino Fundamental” será lançado dia 18

No próximo dia 18 (quinta-feira), será lançado o livro “Solo é Vida! Atividades para abordagem do solo nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, de autoria da professora Jully Gabriela Retzlaf de Oliveira e da aluna especial do Mestrado em Ensino da UENP, Lygia de Oliveira Ribeiro.