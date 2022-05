Continua nova Oficina Cultural em S.Antônio

Cursos gratuitos de música, dança, teatro, cinema e fotografia

Prosseguem abertas as inscrições para a 1° Semana de Oficinas Culturais que está sendo realizada desde segunda, dia 234, e se estende até sexta-feira na Casa da Cultura Platinense, na avenida Oliveira Motta. São cursos gratuitos de música, dança, teatro, cinema, fotografia e várias outras atividades culturais.

A programação possui aulas durante toda a semana do evento das 8h30 às 20 horas (confira no quadro abaixo) e terá conteúdo focado para iniciantes. As inscrições podem ser feitas na Casa da Cultura Platinense das 8h às 16h e são abertas para pessoas com idade a partir dos 12 anos.

Serão 21 oficinas todas ministradas por artistas platinenses que repassarão de forma gratuita à população os seus conhecimentos e talentos. A iniciativa faz parte dos editais de contemplação da Lei Aldir Blanc no município e a realização é da prefeitura através do departamento municipal de Cultura.