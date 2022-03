Platinenses têm programação cultural/estética gratuita amanhã

Música, dança, teatro e ações de beleza e saúde das nove às 16 horas

Nesta terça-feira, oito de março(Dia Internacional da Mulher), será realizado o evento TPM (Tudo para Mulheres) na praça da igreja Matriz.

Apresentações musicais, dança, teatro e ações de beleza compõem a programação do evento que será realizado das nove às 16 horas.

Aberto ao público de forma gratuita, o evento será realizado pela prefeitura através do Departamento Municipal de Cultura.

Confira a programação:

9h – Aula de Zumba com professora Leila Silva.

9h30 – Ação de beleza com a equipe da Bella Center Cosméticos.

10h – Ensaio com o fotógrafo Cleiton Corrêa.

10h30 – Dança do Ventre com a bailarina Jô Sabbag.

14h – Dança do Ventre com a bailarina Paty Couto.

15h – Apresentação do Studio Arte em Dança.