Platinense representa Brasil no Miss Teen Internacional em Lima

Concurso será no dia 15 de setembro na capital do Peru

Ana Gabriella Trevizan Pelegrini, de 14 anos, concorre a Miss Internacional. O concurso será no dia 15 de setembro em Lima, Capital do Peru. Ela, que estava acompanhada da vereadora Fran do Salão, visitou o Npdiario.

A adolescente é filha dos platinenses Marcela Palmira Trevizan Pelegrini e Augusto César Pelegrini, tendo como irmãos Gabriel Henrique e Isabelle Vitória. É estudante do Colégio Estadual Tiradentes.

A menina disputou e venceu recentemente em nível nacional a categoria de Miss Teen, de 14 a 17 anos, em Brazlândia, Brasília(DF), pela franquia TCM (Trabalho, Comprometimento e Missão).

Assim, representará o país no Miss Teen Internacional, no Peru.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario