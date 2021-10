Parceria entre Sicredi e Smurfs alcança 2 milhões de visualizações

Com mensagens que reforçam a importância de ações colaborativas e de impacto positivo, os vídeos da parceria, hospedados no site Sicredi e Smurfs, redes sociais e canais do Sicredi no Youtube, já alcançaram dois milhões de visualizações em menos de um mês após o lançamento. O site desenvolvido especialmente para o projeto também já registrou mais de 25 mil acessos e, somente pelo Facebook, mais de um milhão de usuários foram impactados.

O projeto, desenvolvido por meio de uma parceria entre a instituição financeira cooperativa e a empresa belga IMPS, detentora dos direitos dos Smurfs, apresenta vídeos protagonizados pelas pequenas criaturas azuis, e que chamam atenção sobre a importância de ações coletivas para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Na primeira fase do projeto, foram produzidos seis vídeos. Cada animação enfoca um ODS específico, e também traz exemplos de iniciativas realizadas por cooperativas do Sicredi conectadas aos Objetivos e que, dessa maneira, estão contribuindo com o fomento das metas propostas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Criados em 1958 pelo cartunista belga Peyo, os Smurfs são reconhecidos por histórias que enfatizam a importância da ajuda mútua e do bem coletivo. Por esse motivo, além de serem queridos por várias gerações, são embaixadores da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Estamos muito satisfeitos que uma instituição como o Sicredi esteja realizando grandes iniciativas para um mundo melhor e mais sustentável. Portanto, é uma honra que o Sicredi possa se juntar a nós [família Smurf] para o desenvolvimento sustentável, um dos valores fundamentais dos Smurfs. Eles contam com vocês para mudar o mundo e cada gesto conta”, comenta o chefe de Marketing na Communications & Family Entertainment, da IMPS, Philippe Glorieux.

Cooperação para uma sociedade mais próspera

Com um modelo de negócio sustentável e colaborativo, o Sicredi, primeira instituição financeira do Brasil, integra o Pacto Global desde fevereiro de 2020. Ao longo de sua história, tem desenvolvido projetos baseados nos propósitos dos fundadores do cooperativismo e conectados à agenda moderna da ONU. Iniciativas que promovem a educação, a igualdade de gênero e o crescimento econômico inclusivo e sustentável.

De acordo com pesquisa realizada pela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o cooperativismo incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios onde atua em 5,6%. O modelo ainda cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%.

Sobre o Sicredi – É uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

