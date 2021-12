Gata da Semana ilumina Norte Pioneiro

Avassaladora e exuberante enche de beleza o fim de ano na região

Stefany Benedetti (fotos) tem 22 anos, ama viajar, fotografar, praticar exercícios físicos, é uma admiradora de obra de artes, e maravilhosamente linda.

Monumento talhado com carinho por Deus, a digital influencer também é maquiadora profissional, apaixonada por moda, trabalha com divulgações, proprietária da loja Julisteffen (localizada na rua Rui Barbosa, número 799, no centro de Santo Antônio da Platina) no ramo de perfumaria, cosméticos e semi-joias.

Estupenda, emerge agora – felina e fatal – como a nova Gata da Semana, iluminando ainda mais o Natal e o Fim de Ano.