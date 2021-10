Gata da Semana exibe carisma e sofisticação

Gaby é conhecida por sua imensa formosura em Wenceslau Braz e região

Gabriele Rodrigues da Silva (fotos) tem 22 anos, é de Wenceslau Braz, possui Ensino Médio completo ( formação de docentes) e já foi Miss Wenceslau Braz em 2019.

Caseira, mas não abre mão de aproveitar os amigos e a família. “Me considero uma pessoa alegre, carinhosa, e madura, apesar da idade, já passei por muita coisa, acredito que por isso hoje me considero uma pessoa com muita maturidade”, ronrona, tranquila, a exuberante jovem.

Filha caçula, gosta de conhecer lugares diferentes, cozinhar e é empresária, comercializando joias no mercado livre.

Metas: Nunca desistir dos sonhos, crescer profissionalmente, estar perto da família, amigos, viajar para mais lugares.

Frase que me sustenta: “O Senhor é meu pastor e nada me faltará”.

