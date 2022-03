Norte Pioneiro já é referência do turismo religioso, diz Romanelli

Rota do Rosário atrai milhares de fiéis anualmente aos santuários

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse que o Norte Pioneiro já é referência para o turismo religioso para o país. “A Rota do Rosário atrai milhares de fiéis anualmente aos santuários da região. Um roteiro que integra fé, devoção e a oportunidade de destacar a região em todo o Estado e País”, disse ao participar, em Bandeirantes, de uma série de atividades que integram a Romaria Rota do Rosário.

Romanelli também participou de uma missa celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti, no Santuário São Miguel Arcanjo e visitou as obras de construção do Morro dos Anjos Resort Hotel, acompanhado do empresário Douglas Ferro e dos prefeitos Jaelson Matta (Pode), de Bandeirantes, e Amin Hannouche (PSD), de Cornélio Procópio.

O Morro dos Anjos é um resort em construção, com águas quentes termais, complexo aquático, parque indoor, piscina de surfe, praça gastronômica e outros atrativos de lazer.

Ao lado de outros empreendimentos de hotelaria e turismo na região, como o Tayayá Resort e o Daj, em Ribeirão Claro, e o Hard Rock Café, em Sertaneja e Primeiro de Maio, o turismo deve gerar centenas de empregos nos próximos anos, além de incentivar a economia e o empreendedorismo.

Atrativos — O santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, é um dos 299 atrativos no segmento do turismo religioso no Paraná. O templo integra a Rota do Rosário, criada em 2014, formada por 12 cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais. O trajeto completo da rota forma um rosário, que dá nome a um dos principais roteiros turísticos do Estado.

O espaço conta ainda com a Praça São Miguel, doada pelo Instituto Morro dos Anjos e que poderá receber até 1500 fiéis e peregrinos. A praça tem lojas, banheiros e restaurantes e terá toda infraestrutura externa para outros investimentos.

O deputado Romanelli lembra também da construção da passarela na BR-369 e das melhorias na via de acesso da PR-885. O investimento de R$ 6,13 milhões, do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), vai facilitar o acesso de peregrinos ao Santuário.

Desde que iniciou as atividades, em 2012, o Santuário São Miguel Arcanjo mudou a rotina de Bandeirantes e do Norte Pioneiro, que começaram a ver as frequentes peregrinações de fiéis de várias partes do Paraná e do Brasil.

Romaria – O padre Reginaldo Manzotti celebrou a missa da Romaria Rota do Rosário junto com Danilo Dyba. O evento contou ainda com a Exposição do Santíssimo Sacramento, Momento aos Pés de São Miguel Arcanjo e a Entrada do Andor de Nossa Senhora do Apocalipse, dentre outras ações e manifestações religiosas.