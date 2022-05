Cantora de 10 anos do Norte Pioneiro solta voz no The Voice Kids

Vencedor(a) ganhará prêmio de R$ 250 mil e contrato de gerenciamento de carreira com a gravadora Universal Music

Exclusivo: A mãe Lilmara Pinto Brasil Corrêa e o pai Rogério Corrêa da Silva e irmãos Ana Vitória e Rogério Filho estão eufóricos. A filha/irmã estreou bem no programa The Voice Kids às 14 horas deste domingo, dia 15, na Rede Globo.

A família, católica praticante, é de Jacarezinho, cidade do Norte Pioneiro. Numa das fotos a criança aparece na frente da Catedral Imaculada Conceição, no centro jacarezinhense.

A nova temporada iniciou no último dia 1º e, neste domingo, 15, foi a vez de Ana Carolina Brasil (fotos) participar.

O programa, que chegou a sua sétima edição, tem os retornos de Carlinhos Brown e Michel Teló como técnicos e uma novidade na bancada: a dupla Maiara & Maraisa.

A menina Carol completou dez anos e escolheu a música “Cajuína”, de Caetano Veloso, para mostrar seu talento aos técnicos. Sua voz suave conquistou todo mundo, e as três cadeiras viraram para ela.

Frase da Carol Brasil: “Nunca imaginava que vocês três iam virar para mim. É uma música difícil,, mas peguei como desafio e minha professora viu que eu tinha potencial”.

Opinião do técnico: “Essa emoção que você está sentindo aí e todo mundo está notando, não atrapalha nada do que você está fazendo. Você arrasou!” (Carlinhos Brown).

O The Voice Kids terá cinco etapas: Audições às Cegas (que foi o que aconteceu com a garota do Norte Pioneiro neste domingo), Tira-Teima, Batalhas, Semifinal e Final. A missão de formar os times fica a cargo dos técnicos.

Na primeira etapa, as crianças se apresentam e são avaliadas somente pela voz. Os técnicos têm a missão de avaliar quando apertar o botão para virar a cadeira. Se dois ou mais técnicos virarem, o participante escolhe qual artista será o mentor de sua jornada pelo programa. Ao final das Audições às Cegas, 63 vozes (21 de cada time) seguem na disputa.

As participantes selecionados nas Audições às Cegas se apresentam em trios, cantando juntos uma mesma música. Cabe a cada técnico montar as equipes e selecionar apenas um dos talentos para seguir adiante. Quando a etapa terminar, vão restar sete vozes em cada time (21 participantes no total).

Depois, tem a “Tira-Teima”, quando Brown, Teló e Maiara & Maraisa dividirão seus times em um quarteto e um trio. Nesta fase, as crianças se apresentarão individualmente. Os técnicos salvam duas vozes do quarteto e uma voz do trio. No final do Tira-Teima, nove vozes continuarão na disputa (três de cada time).

Na Semifinal, as três vozes de cada time se apresentam mais uma vez e apenas um integrante de cada equipe vai para a Final. A escolha dos finalistas será feita pelo público.

A grande Final do The Voice Kids contará com apresentações dos três finalistas. A voz campeã da sétima temporada será escolhida pelo público através de votação.

Vencedor ou vencedora do The Voice Kids vai ganhar um prêmio de R$ 250 mil, além de um contrato de gerenciamento de carreira com a gravadora Universal Music.