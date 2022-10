Noite de rock em Jaboti reúne arte, cultura e culinária

Parafraseando Titãs: “A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte”

O encontro dos amantes do rock será em Jaboti, que transformará a sua Praça Central no palco de atrações artísticas da região no dia 11 de novembro(uma sexta-feira), para dar início as festividades de aniversário da cidade.

Sobre o evento

Batizado de MOTIRÔ CULTURAL o movimento de origem jovem cujos idealizadores são intitulados TRUPE REVERSA, está mobilizando Jaboti para arrecadação de patrocínio. Ainda, na noite do evento alimentos não perecíveis serão distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade da cidade.

Resgatando origens indígenas, mais precisamente em tupi guarani a palavra escolhida foi “Motirô” que significa um grupo de pessoas que se ajudam na realização de determinada ação, é também o sentimento de união, do fazer e criar junto, sentimentos esses que moldam toda a organização nos bastidores.

Sobre os organizadores

Na faixa etária dos seus vinte e tantos anos dos integrantes cujas formações acadêmicas vão desde pedagogia, design gráfico, geografia, administração, música e áreas da tecnologia e natureza, a criação do grupo TRUPE REVERSA tem em sua síntese o desejo pela transformação através da mobilização das ideias pautados em respeito, diálogo e uma boa cervejinha.

O que antes era uma conversa informal de jovens sonhadores hoje se torna oficialmente um grupo com nome e um evento mais que firmado, tendo a cara da juventude local.

Pensando na cultura e no bem-estar social

O sentimento em comum que os une está em integrar o acesso a diferentes conceitos de cultura pensando sempre em como transportá-la nas causas sociais, unindo música e mobilização social.

Como cultura possui um conceito amplo e diverso, engloba movimentos marginais e considerados cultos mesmo que em vias opostas e seu dilema consiste justamente em “como trazer o maior número possível de contado de pessoas e culturas de forma harmônica?” talvez este seja o maior desafio do mundo moderno: tirar da marginalização o acesso a cultura, qual seja, e garantindo o respeito e o diálogo entre as comunidades.

Como em um dia o Rock sofreu estigma e marginalização no outro embalou sonhos e vidas de uma juventude sedenta por movimento diante das constantes transformações ao redor do globo, hoje os filhos e netos dos jovens sonhadores de outrora assumem a causa de propagar o mesmo sentimento de transformação ao som das guitarras, mobilizando as multidões a olhar para o outro como parte do seu “Motirô” particular entoando a celebre frase de “O ROCK NÃO MORREU” e não enquanto tiver a juventude e seus sonhos.

“Onde a música estiver ainda haverá esperança”