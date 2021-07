Nelson Freitas faz história na Pro Tork; gravações continuam

Carisma e profissionalismo do ator contagiam superprodução do filme “Tração”

O filme Tração, primeira obra cinematográfica a abordar o universo das competições sobre duas rodas no Brasil, escolheu o Centro de Treinamento e a sede da Pro Tork para rodar algumas de suas mais importantes cenas. O elenco e a equipe técnica estão em Siqueira Campos desde o último fim de semana e permanecerão até o dia três (próxima terça-feira).

Nelson Freitas, Marcos Pasquim, Mauricio Meirelles, André Ramiro, Paola Rodrigues, Bruna Altieri, entre outros artistas, também estão no set de filmagem. Elenco e dublês utilizam os equipamentos de proteção da Pro Tork em todas as cenas de ação.

O Centro de Treinamento, que já foi palco dos principais campeonatos nacionais de motocross e recebeu os maiores competidores do país e também destaques do exterior, passou por uma reforma completa para brilhar na telona. Com uma estratégia de marketing agressiva, a Pro Tork investe pesado para fomentar o esporte de todas as formas e o cinema acaba de fazer parte das ações da empresa.

Em Siqueira Campos, estão sendo gravados momentos de destaque de diversas etapas do roteiro. O principal deles é o “Motoatlhon”, uma competição inédita criada pelo excêntrico milionário DiMello, interpretado pelo ator Nelson Freitas. O artista contagiou a todos nesta terça-feira, 27.

Gravou cenas no heliponto da empresa, divertindo os presentes com seu bom humor aliado à seriedade no momento de atuação. Depois, no restaurante/posto Cristo Rei(que integram a rede Tork) prosseguiu com sua simpatia e também, de tarde, no CT, onde concedeu entrevista exclusiva ao npdiario.

“Minha vida foi conduzida para que eu fosse militar, meu tio me colocou no colégio quando eu era menino com 12 anos idade, mas em vez de ir para a AMAN (Academia de Agulhas Negras),em Resende (RJ) eu fui pra escola de teatro. Deu certo, eu sabia que podia viajar, ganhar uma grana e fazer o que eu queria ser, cantor”, lembrou durante seu depoimento para a reportagem.

Após fazer o curso de teatro, nunca mais parou de trabalhar. Casado há 35 com uma londrinense, tem dois filhos. Aos 59 anos é feliz e seu carisma e alegria são contagiantes. Sem esforço, encantou a todos nos sets da superprodução “Tração”.

Na conversou, revelou: “Sempre fui assim desde menino no Rio de Janeiro, com essa natureza de divertir as pessoas…Tenho essa necessidade de agregar as pessoas, de fazer com que o ambiente em que eu esteja fique mais leve”.

Admite que a vertente de humor é muito forte em sua carreira, porém, no atual trabalho é distinta: “Trago aquele maniqueísmo onde são apresentados os personagens; tenho uma personalidade mais escura e que coloca uma equipe de motociclistas em situação delicada… Não posso falar muito senão faria um spoiler”.

Questionado sobre a Patrocinadora Master, a Pro Tork, elogiou a empresa e o caráter dos paranaenses, “o povo aqui é muito generoso, é um dos melhores estados do Brasil , como minha mulher é de Londrina, eu frequento a cidade onde tenho amigos, sou garoto propaganda da Sercomtel (telefonia). Todos vocês aqui em Siqueira Campos também, a diretoria da Pro Tork é generosa, agente vê que é um lugar que funciona, comercializa com 61 países…A minha ligação com o Paraná aumentou, estou gostando demais de estar com vocês, não há espaço no coração para a gente agradecer, muito obrigado”, disse com um sorriso e forte aperto de mãos.

Para o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, essa é uma grande oportunidade de difundir o motociclismo. “Um dos objetivos do filme é de humanizar as modalidades, pilotos e tudo que gira em torno do esporte a motor. Não é todo dia que temos duas rodas no cinema, fiz questão de participar, pois acredito muito no projeto. Será um sucesso”, afirma.

Segundo o diretor, produtor e ator André Camargo, o apoio da marca foi imprescindível para o projeto. “Nos deu um grande impulso, principalmente no início das filmagens no ano passado, em meio a este cenário de pandemia. Estamos com 70% do filme rodado, seguindo todas as normas sanitárias, e a expectativa é de lançar em abril de 2022”, informou.

Sobre a Pro Tork: É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.