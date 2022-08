Geopaleontologia revela potencial turístico de Jacaré

Pesquisadores coletam amostras de rochas para análise

O Departamento Municipal de Turismo, da Secretaria Municipal do Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, e um grupo de especialistas da área o mapeamento geopaleontológico da zona rural de Jacarezinho.

Os trabalhos foram coordenados pelo paleontólogo Ariel Martini, pelo geólogo Aécio Rodrigues, e pelo historiador Markus Selonk. A visita contou ainda com o apoio de Valdir Carapina, que guiou os pesquisadores pela região.

Durante a visita, os pesquisadores fizeram vários registros fotográficos e coletaram inúmeras amostras de rochas para análise. “Foi um trabalho extremamente produtivo.

A região é muito rica de momentos geológicos diferentes, e com altíssimo potencial turístico. Existem pontos que são muito interessantes para pesquisa, e outros que a comunidade em geral deveria conhecer. Nós ainda vamos analisar o material coletado, mas estamos bem animados”, explicou o paleontólogo Ariel Martini.

A ideia da visita técnica surgiu após uma reunião entre o grupo e o Departamento de Turismo de Jacarezinho para discutir o potencial geopaleontológico do município.

“O nosso trabalho, enquanto Departamento, também é o de mapear e viabilizar novos potenciais turísticos para a cidade. E, nesse sentido, entendemos que somar forças com o meio acadêmico e a comunidade local é fundamental. Sabemos do nosso potencial para o turismo rural. Mas queremos trabalhar também o viés do turismo científico e de inovação. Acreditamos que estamos no caminho certo”, afirmou o diretor de turismo Fabiano Oliveira.