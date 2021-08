Luciano Reis lança livro sobre medicina

“Eu sonhei com o meu pai e, quando acordei, pensei: ele iria completar 100 anos. Aí decidi escrever um livro para contar a história dele”, revela. No livro, Luciano descreve a juventude do pai em Santo Antônio da Platina, o esforço para se formar em medicina e depois, já graduado e em plena atividade profissional, a luta para construção e instalação do Hospital Nossa Senhora da Saúde, que foi inaugurado em 6 de julho de 1943. À época, o interventor Manoel Ribas foi a principal autoridade presente à inauguração.

“Quando comecei a escrever a história do meu pai e da criação do hospital, percebi que daria um livro. Foi aí que surgiu essa obra, intitulada de Medicina Platinense no Século XX”, explica Luciano Dias. A primeira edição do livro teve 800 exemplares.

Lançamento — Inicialmente, a proposta era fazer o lançamento do livro no aniversário do Hospital Nossa Senhora da Saúde (foto abaixo) . Mas, com os números de casos da Covid-19 altos, houve a necessidade de adiamento da data. Agora, em comemoração aos 107 anos de Santo Antônio da Platina e com a pandemia caminhando para o controle, o médico decidiu lançar a obra. A solenidade, no entanto, foi restrita a profissionais da área médica e lideranças políticas que contribuíram para a manutenção do hospital.

“É uma honra e uma alegria fazer parte dessa história. Mas, saúde é uma prioridade e sempre vou lutar para que o Norte Pioneiro e o Paraná recebam os investimentos necessários para atender com qualidade e eficiência a toda a população. E, claro, sempre incluindo o Hospital Nossa Senhora da Saúde no orçamento do Estado, para ajudar na manutenção e administração”, assume. Luciano Dias dos Reis comemorou aniversário essa semana e o lançamento do livro também marca essa data.

“Sempre festejei meu aniversário com os amigos. Mas nesse ano, por causa da pandemia, não teve comemoração. O lançamento do livro também festeja minha idade nova”, confirma. A Unimed adquiriu 200 exemplares para distribuir aos médicos cooperados. Outros foram distribuídos a pessoas citadas no livro. No lançamento, alguns exemplares foram distribuídos gratuitamente. “Quem participou foi convidado a doar qualquer valor para o hospital, em troca de um exemplar. Toda a renda tem destino certo”, avisa. O destino é o caixa do Hospital Nossa Senhora da Saúde. “Não sou escritor, sou cirurgião. Não quero um centavo desse livro”.