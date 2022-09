Ibaitiense participa de Reality Show (vídeos)

Acontece no interior paulista com 12 finalistas

Yuna Faria é de Ibaiti, 35 anos, é casada e tem dois filhos. Ela está representando o Estado do Paraná no maior Reality Show de decoração de festas infantis, o Imersão que veio nessa terceira edição em uma versão The Game, o Reality acontece na Cidade de Santa Bárbara d’ Oeste(SP).

O programa conta com 12 participantes de vários estados do Brasil, confira:

Yuna Faria de Ibaiti- PR

Andrea Couto de Guarujá- SP

Cassiano de Erexin -RS

Ivo Júnior de Estância- SE

Milla de Macapá- AP

Carol Nogarotto- Taubaté – SP

Marília de Teixeira de Freitas- BA

Eliã de Redenção – PA

Olavio Faria de Canapolis – MG

André Vieira de Santo André- SP

Graziene de Sorocaba – SP

Poliana de Salto – SP.

Já foram duas provas em equipe, tendo destaque a dupla de Yuna como vencedores de ambas..

Os temas são por sorteio, e cada prova teve uma duração de 3 horas para ser executada, sendo estipulado um orçamento limite. Além disso, todos os itens das provas precisam ser alugados em lojas de locação da região, precisando administrar o tempo e logística para que o material chegue a tempo da conclusão da prova.

A empresa de Yuna chama-se Espaço Lê Pettit Decoração Infantil.

O programa está sendo exibido pelo Canal do YouTube da Party Sign:

https://youtube.com/c/PartySign

Toda terça e quinta-feira as 19h45m com novo episódio, a final do programa será dia 29 de setembro com o programa Ao Vivo e terá votação popular para ajudar na escolha do decorador Revelação dessa edição.

A Party Sign é uma empresa a idealizadora do programa, Sílvia Saia, que tem como propósito “não apenas o jogo, mas a transformação de vidas”.