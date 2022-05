Henrique Glovack é destaque como vídeomaker no NP

Sensibilidade e técnica apurada resultam em imagens artísticas

O engenheiro agrônomo e empresário Henrique Glovacki, é de Santo Antônio da Platina, e tem como hobby a fotografia. Dono de uma sensibilidade, talento e, sobretudo, técnica extraordinária, é parceiro do Npdiario há 12 anos.

Um amigo pediu para ele fazer um teste com o drone FIMI X8 SE num Voo Noturno, e o resultado está acima, deslumbrante.

Abaixo, com seu drone executou fimagens recentes a cerca de 200 metros do Morro do Bim, um dos principais pontos turísticos do Norte Pioneiro e sob um ângulo criativo.