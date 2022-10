Guns N’ Roses cover na Upe no dia cinco

Instrumentos e figurinos iguais ao original; hard rock icônico

O maior tributo ao Guns N´Roses (Armas e Rosas, em Português) da América do Sul. Uma banda de São Paulo com o vocalista Louis Esteves interpretando Axl Rose. Instrumentos e figurino iguais ao original. O show será no próximo dia cinco (um sábado) a partir das 20h30m na Upe Clube de Campo, em Santo Antônio da Platina.

Abertura Giclê V8, com músicos de Santo Antônio da Platina.

Realização UP Eventos e Show.

Guns N’ Roses (por vezes abreviado como G N’ R ou GnR) uma banda norte-americana de hard rock formada em Los Angeles, Califórnia. Lançou, até o momento, seis álbuns de estúdio, três EPs e um álbum ao vivo.

O último show no Brasil foi em Porto Alegre no mês passado.

Vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo, sendo cerca de 43 milhões somente nos Estados Unidos. O seu álbum de estreia lançado em 1987, Appetite for Destruction, vendeu cerca de 33 milhões de cópias no mundo todo, sendo certificado 18 vezes platina pela RIAA (Associação da Indústria de Gravação da América),se tornando o álbum de estreia mais vendido da história da música.

A formação atual inclui o vocalista e pianista Axl Rose, os guitarristas Slash e Richard Fortus, o baixista Duff McKagan, o baterista Frank Ferrer[9] e os teclistas Dizzy Reed e Melissa Reese.