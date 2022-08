Ilumina e encanta milhares de súditos fiéis à sua inspiradora beleza

Anna Daniella (fotos) é simplesmente fantástica e diferenciada.

Tem 20 anos de beleza extraordinária, atualmente está como assistente de estilo na Miravest.

Gosta de sair, se divertir com as pessoas que ama, passar tempo com a família, de estudar, adquirir mais conhecimentos e ser essa exuberância em forma de mulher.

Namora, não tem filhos e cursa faculdade de Administração.

Agora, ferve o inverno como a nova Gata da Semana,