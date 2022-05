Governo estadual leva ‘Cinema na Praça’ em três cidades da região

Exibição de Patrulha Canina e de outros filmes

A praça vai voltar a se transformar em cinema em 30 municípios paranaenses entre os meses de maio e julho. O Cinema na Praça , uma iniciativa do Governo do Paraná com apoio da Renault do Brasil e da Motion Picture Association – MPA, retoma seu percurso itinerante após um intervalo de dois anos em razão das restrições causadas pela pandemia da Covid-19. A iniciativa conta com a parceria dos municípios.

O programa propõe levar diversão e cultura para diferentes cidades do Estado que não possuem cinemas de rua nem em centros comerciais.

As sessões são gratuitas, com início às 19 horas e 21 horas. Serão, ao todo, 60 exibições.

No Norte Pioneiro, CURIÚVA , dia dois de junho; IBAITI 03 de junho; BANDEIRANTES 04 de junho.

Para o governador Carlos Massa Ratinho Junior, um dos objetivos da proposta é descentralizar a cultura, proporcionando que uma parcela cada vez maior da população tenha acesso a este tipo de atividade. “O Cinema na Praça é mais uma iniciativa para levar cultura, arte e diversão para as cidades onde a população não tem essa estrutura. Movimenta as cidades e mexe com as pessoas, especialmente com as crianças do Paraná”, afirmou.

Patrulha Canina — O Cinema na Praça é itinerante e projeta filmes em um painel de LED, de 7,6 metros por 2,5 metros. “Patrulha Canina” é a principal atração da primeira sessão da telona. Uma carreta exibe, geralmente para 400 pessoas , filmes em sessões gratuitas, às 19 horas e 21 horas.

O filme conta a história de Ryder e seus amigos, um grupo de cachorros, que, usando muita tecnologia, precisa combater Humdinger, salvando os moradores da Baía da Aventura. Chase, Marshall, Skye, Ryder e Rubble são os protagonistas dessa aventura.