Gata da Semana é mestiça de Jaboti

Ana Beatriz Siqueira Iamamoto é suave como o frescor de um morango

Da terra do morango, Jaboti, emerge maravilhosa Ana Beatriz Siqueira Iamamoto (fotos e vídeos).

Ela cursa o 2º ano do Ensino Médio e gosta “de ficar com as pessoas que me fazem bem, e de estar sempre organizada e focada nas minhas metas”, ronrona a felina de cabelos finos e negros como uma noite de inverno.

“Eu espero daqui para frente, conseguir conquistar meus objetivos como passar na faculdade que sempre sonhei, e mostrar para aqueles que dizem que eu não sou capaz, que eu consigo. Ter um foco no meu objetivo, ou seja focar em mim, ser eu mesma, sem pensar no que as pessoas vão dizer ou achar de mim, pois muitas conhecem uma versão que já deixei de ser há muito. Use aquilo que lhe machuca para criar força”, comentou, convicta, a fera de origem nipônica.

Agora, surge única e exuberante como a nova e espetacular Gata da Semana.