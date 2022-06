Gata da Semana é doutora de Abatiá (vídeos)

Eclode fabulosa com ímpeto de deusa

Ellen Eduarda da Silva Marques (fotos e vídeos) tem 22 anos, e cursa o último ano de Direito.

Gosta de sair com os amigos, com a família, se aprofundar/estudar com o que trabalha, ficar com os pets, andar de carro e moto.

De Abatiá, a felina pretende “ser muito bem sucedida, conquistar todos meus sonhos, dar tudo que minha mãe merece e sonha, abrir uma Organização Não Governamental para ajudar os animais de rua e, o mais importante, ser muito feliz…O universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém”, sussurra, focada e angelical.

Agora, surge sorrateira e delicadamente como uma princesa consciente de sua onisciência. Maravilhosa, emerge como a nova Gata da Semana.