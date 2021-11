“Fim de Ano Mágico” em Carlópolis com exibições artísticas

Cidade iniciou a programação de Natal com cantata e diversão

A prefeitura de Carlópolis, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços, e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, iniciaram a programação de Natal do munícipio.

O evento realizado na Praça Leovegildo Salles, iniciou no dia 26 de novembro com show de iluminação e terá sua continuação nos dias 03, 10, 16 e 17 de dezembro, com apresentações natalinas das crianças das escolas municipais.

No palco da sexta, Prefeito Hiroshi Kubo e esposa Cintia, vice Dra. Ana e esposo Dr. Isaac, Gláucia Keila Cabral Santos, Secretário de Educação, José Mansur Filho e esposa Amanda, Professora Kelly Regina Mariano da Silva, Bailarinas Lenin Batista e Lenita Cecilia, Cantora Gisele e tecladista Kleber.

Além de tudo, na virada do ano a cidade terá um show especial do Jair SuperCap Show.