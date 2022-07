Fetexas 2022 muda formato e promete surpreender público

Evento volta ao cenário das grandes festividades regionais

Nesta quinta-feira, dia 14, acontece a Abertura Oficial da 27.a Fetexas, no Centro de Eventos José Antônio de Oliveira, às 19 horas, em Jacarezinho. Organizada pela Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho (AECJ) e pela Prefeitura, o evento teve seu formato alterado e promete surpreender o grande público que certamente comparecerá em peso já na primeira noite, quando acontece o show da dupla Jorge e Mateus.

Após 5 anos de interrupção – a última edição se deu em 2016 – a Fetexas terá quatro dias de duração (14, 15, 16 e 17 de julho).

Além da dupla Jorge e Mateus, outros dois grandes shows de renome nacional – Felipe Araújo (dia 15) e Jerry Smith (dia 16) prometem lotar as dependências do Centro de Eventos. No domingo, as festividades se encerram com a tradicional banda jacarezinhense, Jair Supercap Show, as cantoras Letícia Coimbra e Carol Brasil, além da apresentação de Pastor Joel e Banda (Música Gospel).

Para abrigar esses espetáculos, a organização do evento montou uma grande estrutura de palco, com cerca de 100 camarotes e área VIP em frente aos artistas, totalmente cobertos, oferecendo conforto e segurança aos visitantes.

Nas quatro noites de duração o tradicional Rodeio em Touros, com a Companhia Original de Rodeios, de Fábio Macarroni, integrando a disputa do circuito nacional Ekip Rozeta.

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) elevou os investimentos em shows e estrutura, e está investindo em um estande da Prefeitura, onde pretende divulgar os trabalhos realizados em sua gestão e, especialmente, divulgar Jacarezinho para os visitantes de outros municípios, contando para isso com o apoio da Câmara Municipal.

Antes da abertura oficial da Fetexas, o Centro de Eventos de Jacarezinho sediará reunião da Amunorpi – Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, no dia 14, às 16 horas. Prefeitos da Região e várias autoridades serão recebidos pelo prefeito anfitrião.

Organizada em parceria com a Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho, a Fetexas ofecerá ainda Parque de Diversões, Praça de Alimentação e exposição de empresas locais, além da realização de um leilão de gado geral na quarta-feira (dia 13).

A Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho é presidida pelo empresário Airton Setti Nogueira e tem como vice-presidente Jair Hochscheidt. O ex-presidente da Câmara Municipal, Fúlvio Boberg é o Secretário, enquanto o Tesoureiro é Alessandro Martine Ferreira.

“Nós criamos a AECJ com o objetivo de auxiliar a administração municipal na organização de eventos, especialmente a Fetexas, porque acreditamos que ela tem potencial de movimentar toda a economia de Jacarezinho. Também estamos emprestando nossa experiência com eventos ao prefeito Marcelo Palhares, que não está medindo esforços para fazer uma Fetexas maravilhosa, resgatando a autoestima e o orgulho jacarezinhense em bem receber seus visitantes”, pontua Setti.

Resgate do Clima Texano – Andando pelas ruas de Jacarezinho é possível ver que a iniciativa da Associação Comercial (ACIJA) de premiar as lojas e vitrines mais bem decoradas no estilo country surtiu efeito. “Muitos empresários estão aderindo, outros preferiram patrocinar enfeites na Avenida, mas o espírito geral é de muita alegria e satisfação em tomar parte na realização do evento e no resgate do clima texano”, conclui Palhares.

“A Fetexas é um evento de tradição e merece um investimento que a coloque entre os principais do Estado. É nossa primeira vez à frente dela, como gestor municipal, e por isso a expectativa é gigante. Queremos proporcionar alegria, entretenimento e fomentar negócios, razão pela qual um carinho especial está sendo dedicado às empresas locais”, destaca. No estande da Prefeitura haverá um totem com o tour virtual, mostrando os principais pontos turísticos do Município.

Nas décadas entre 1970 e 1990 era comum a decoração country nas fachadas das lojas de Jacarezinho. Com o passar dos anos, porém, essa tradição foi perdendo força, até praticamente deixar de existir. “A Fetexas e o Baile do Texas trazem preciosas recordações a todos que viveram esse clima no passado, e são ponto de encontro de muitas famílias que mudaram daqui mas deixaram amigos e parentes. É esse espírito de companheirismo e amizade que buscamos resgatar”, finaliza o Prefeito.

Camarotes – Informações de vendas:

(43) 99162-5770

Página na Internet

Facebook.com/Fetexas

Horários das Atrações:

Dia 13 (Quarta-Feira)

18h00 – Leilão de Gado Geral (Tróia Leilões)

Recinto de Leilões Eng.° José Augusto Vieira Tobias

Dia 14 (Quinta-Feira)

16h00 – Reunião Amunorpi – Associação dos Municípios do Norte Pioneiro

19h00 – Abertura Oficial

19h00 às 22h00 – Palco Alternativo – Artistas Jacarezinhenses

20h00 – Abertura do Rodeio Ekip Rozeta

23h00 – Show com Jorge e Mateus

Dia 15 (Sexta-Feira)

14h30 Plano Safra 2022/2023 – Recinto de Leilões José Augusto Tobias

Plano Safra e DAP – Eng. Agrônomo César Lopes Scucuglia – IDR PR

16h00 SICREDI

16h10 SICOOB

16h20 Caixa Econômica Federal

16h30 Banco do Brasil

18h00 às 22h00 – Palco Alternativo – Artistas Jacarezinhenses

20h00 – Rodeio Ekip Rozeta

23h00 – Show com Felipe Araújo

Dia 16 (Sábado)

14h00 – Palco Alternativo – Câmara da Mulher Empresária

14h30 – Motocross Fetexas – Paranaense de Velocross e Motocross (Treinos)

18h00 às 22h00 – Palco Alternativo – Artistas Jacarezinhenses

18h00 – Evento Técnico Plano Safra – Recinto de Leilões Eng.° José Augusto Vieira Tobias

20h00 – Rodeio Ekip Rozeta

23h00 – Show com Jerry Smith

00h00 – Baile do Texas – João Bosco e Vinícius – Jair Supercap Show

Dia 17 (Domingo)

9h00 – Cavalgada Texana

9h00 – Motocross Fetexas – Paranaense de Velocross e Motocross (Treinos)

14h00 às 22h00 – Palco Alternativo – Artistas Jacarezinhenses

14h00 – Final do Motocross

20h00 – Final do Rodeio Ekip Rozeta

23h00 – Show com Carol Brasil, Letícia Coimbra, Jair Supecap Show, Pastor Joel e Banda.

Estacionamento – Venda antecipada de passaportes para o estacionamento de veículos liberada, adquira o seu para maior comodidade e segurança na Fetexas 2022.

Vendas: Escritório 7 Eventos (Rua Coronel Alcântara, 312 – Ao lado do Banco do Brasil)

Valor: 4 noites – R$ 100,00

Avulso para uma noite: R$ 30,00

Como nasceu a Fetexas?

Jacarezinho, 1990. O Baile do Texas chegava a sua 32.ª edição e seria realizado pela segunda vez no Ginásio de Esportes. Presidia o CAT à época Dione Vidal (ex-Gentil), poetisa e empresária que acreditou na transformação do Baile do Texas, levando-o para o Ginásio. O prefeito era Adhemar Setti. Sílvio Ferreira presidia a ACIJA , Renato Pacholek dirigia o SESC e Kiko Setti o Jacarezinho Club.

Havia na cidade um sentimento de frustração por não termos um Evento apropriado para mostrar as qualidades de nosso comércio, indústria, prestação de serviços, agropecuária etc. Enfim, faltava alguma coisa.

Todos diziam: “Temos que aproveitar esse fluxo de pessoas que todo o ano prestigia o Baile do Texas e tentar segurar esse pessoal por mais alguns dias na cidade”. Membros do CAT, como o saudoso Geraldo Silva, Raimundo Gatzke e outros, sonhavam com a construção de uma cidade texana. Chegaram até a propor ao prefeito a aquisição de um terreno, próximo ao Cemitério. Não seria ainda daquela vez.

A Fetexas foi realizada, inicialmente, em frente aos Correios. Depois foi ampliada para a frente da Catedral, na Avenida Getúlio Vargas e, ainda na gestão do prefeito Emmanuel Gonçalves Vieira, foi transferida para a Avenida Brasil, próximo à Rodoviária. De lá, foi para a Estação Ferroviária, onde foi realizada por dois anos.

Na sequência, o chefe do executivo Marião (Mário Clóvis Gaspar, 1997/2000) adquiriu um terreno de 5 alqueires. Começava ali o Centro de Eventos, com a construção de sanitários, arena de rodeio, espaço para leilões de gado e restaurante. Em seguida o prefeito José Antonio de Oliveira (2001/2004), que hoje empresta seu nome ao Espaço, começou a construção do pavilhão onde é realizado o Baile do Texas.

A então prefeita Tina Toneti (2005/2012) concluiu e cobriu a Arena, com palco e os sanitários, e iniciada a construção do novo recinto de leilões, concluído pelo prefeito Sérgio Eduardo de Faria (2013/2020).

A atual gestão (2021/2024) tem grandes projetos e ideias para que o Centro de Eventos ganhe cada vez mais estrutura para abrigar não apenas a Fetexas, mas outras atividades como a GeniusConecta, Ficafé, Encontros de Jipeiros, unindo lazer e atividades econômicas que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico de Jacarezinho.