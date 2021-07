Fábio de Melo faz live com platinense

Padre e cantora do Norte Pioneiro se apresentam hoje às 20 horas

Marina Aquino de Oliveira (vídeo e fotos) tem 29 anos, é cantora profissional e reside em Santo Antônio da Platina.

Filha de Maria das Graças e Renato de Oliveira, foi surpreendida com um post do padre Fábio de Melo e, mais emocionada ainda, quando o religioso, também cantor, a convidou para fazer uma live com ele hoje, sexta-feira, dia dois, pelo Instagram da jovem: @marinaquinu

Marina, que se destaca com MPB embora possua amplo repertório, canta abaixo neste vídeo um trecho da música “Paciência” do compositor Lenine, canção que o padre já regravou.

Todos estão convidados a assistir a live de hoje.

Padre Fábio de Melo é um sacerdote católico, cantor, compositor, poeta, escritor, professor e apresentador. Atualmente atua na Diocese de Taubaté em São Paulo.

]Iniciou a carreira musical com a gravadora Paulinas-Comep, posteriormente na gravadora Canção Nova, um projeto independente com músicas tipicamente mineiras, o “Tom de Minas”, passando pela Som Livre e Sony Music. Apresenta o programa Direção Espiritual na TV Canção Nova.