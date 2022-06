WB: Ex-prefeito Paulo Leonar ressalta Rota do Rosário no Paraná

Artigo comenta iniciativa religiosa-turística

Uma das melhores maneiras de se conhecer o Norte Pioneiro do Paraná é peregrinando através da “Rota do Rosário”. Idealizada em 2008 por Dom Fernando José Penteado – Bispo Emérito da Diocese de Jacarezinho – Párocos e Reitores de Igrejas e Santuários, com o apoio e acolhimento de leigos das comunidades, a “Rota do Rosário compreende 11 cidades, das quais oito fazem parte da região conhecida como Norte Pioneiro.

Tomazina, Siqueira Campos, Ribeirão Claro, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes, Ribeirão do Pinhal e Ibaiti e três municípios pertencem a região dos Campos Gerais (Arapoti, Jaguariaiva e Piraí do Sul).

Nessa jornada espiritual, os devotos têm a oportunidade de conhecer os patrimônios religioso e histórico herdados da cultura ocidental através dos museus, capelas, santuários e igrejas que, também, guardam consigo boa parte da história do povo paranaense, em especial do Norte Pioneiro. Ao percorrer as 11 cidades, o turista poderá apreciar a natureza rica em diversidade e belezas naturais além do ar puro presente em uma região ainda muito pouco industrializada.

A nossa região tem um potencial enorme a ser explorado no turismo. Projetos como a “Rota do Rosário” devem ser reconhecidos e apoiados pelo poder público. Por isso parabenizamos os idealizadores deste importante projeto que valoriza toda a nossa região e estado. O turismo é certamente uma das nossas grandes vocações.

Entendo que industrializar o Norte Pioneiro é apenas um dos caminhos para a geração de empregos, mas não pode ser o único. Temos que aproveitar nossas vocações para podermos acompanhar o desenvolvimento das demais regiões do nosso estado. Temos uma longa jornada pela frente e sabemos da importância de se ter representantes locais para defender os interesses legítimos do nosso Norte Pioneiro junto ao governo federal.

Paulo Leonar, bancário no Banco do Brasil, foi prefeito de Wenceslau Braz (entre 2017 e 2020) e é pré-candidato a deputado federal pelo PP.

Quem quiser conhecer melhor a “Rota do Rosário” pode acessar o site oficial:

https://rotadorosario.org/