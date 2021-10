Estreia documentário sobre peça de teatro

Filme umGRITO.doc será exibido pelo Youtube sexta-feira (15) e sábado (16)

Estreia nesta sexta-feira e sábado, dias 15 e 16 de outubro, às 21h o filme umGRITO.doc pelo Youtube. A obra audiovisual compartilha o processo de criação e temporada de estreia do espetáculo teatral, online, UM GRITO AO VIVO (2020) da Cia Teatral Confraria Tambor, de Uberlândia, Minas Gerais.

A peça online foi assistida por um público presente em 69 cidades, em 5 regiões do Brasil e exterior e contou com uma equipe de profissionais de 9 cidades. A produção no ano passado foi realizada pela produtora CNX, de Jacarezinho, que contou com profissionais da região como Santo Antônio da Platina e Cambará.

O documentário, ou manifesto fílmico como os realizadores estão chamando, começou a tomar forma ainda no ano passado. Com os teatros fechados, a Confraria Tambor, propôs uma forma de continuar com seu ofício, resistindo em meio a pandemia de Covid-19 e que agora o público terá acesso, pela primeira vez, aos registros do que acontecia atrás das telas.

Em julho e agosto de 2020, a cinegrafista e co-diretora do filme Thaneressa Lima, registrou depoimentos dos quatro atores, que faziam a peça, cada um de sua casa, em Uberlândia. Gravou a rotina dos atores se preparando para a apresentação do teatro online, e também os bastidores de todo o espetáculo que acontecia ao vivo pelo Youtube. Essas imagens e depoimentos começaram a ganhar forma apenas a partir da aprovação do projeto do documentário através da Lei Aldir Blanc, de Uberlândia, no final de 2020 e que agora irão compartilhar com todo o público.

O filme conta na equipe com o artista jacarezinhense Renan Bonito, que está na produção e co-direção do filme. Além da estreia neste final de semana, haverá um bate papo online e aberto com toda a equipe na sexta-feira, dia 15, às 22h.

SERVIÇO

Estreia do filme umGRITO.doc

Dias 15 e 16 de Outubro às 21h

Local: www.youtube.com/ciateatralconfrariatambor

Classificação indicativa: 14 anos

Redes Sociais: @ciaconfrariatambor

FICHA TECNICA – Direção e Roteiro: Thaneressa Lima, Renan Bonito, Cássio Machado, Ernane Fernandez, Jose Luiz Filho e Marcelo Gomes Direção de fotografia e Montagem: Thaneressa Lima Assistente de edição: Maria Sol Aranda Produção: Cássio Machado e Renan Bonito Estudo gráfico: Tiago Pimentel Identidade visual: Mariana Cortes Assessoria jurídica: Luhana Rodrigues Alves Apoio: CNX Realização: Cia Teatral Confraria Tambor