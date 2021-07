Equipamentos de “Tração” são os mais modernos do mundo

Diretor de Fotografia informa que câmeras são iguais aos dos blockbusters

Esiel Miranda (foto acima), Diretor de Fotografia de “Tração” está em Siqueira Campos, nos sets da super produção. As cenas estão sendo rodadas na cidade sede da Pro Tork, empresa que é a maior patrocinadora do filme.

O profissional contou para a reportagem já ter feito cinema como no longa “Amor, confuso amor”, que estreará no fim deste ano ou início de 2021, e tem vasta experiência em 12 anos de curtas metragens e filmes publicitários, por exemplo.

Os equipamentos usam a Red Epic W, exatamente o mesmo modelo de câmera dos principais filmes de Hollywood e da Europa.

Em Tração, seus parceiros usam múltiplas câmeras, às vezes quatro ou cinco numa mesma cena, no ar (drones) e no helicóptero, de perseguição de veículos e motocicletas, em túneis, “temos sequências de cinco segundos que demoramos um dia inteiro para gravar por causa dos ângulos e da velocidade”, assinalou.

“A direção optou por não realizar efeitos especiais, a proposta então é com dublês, trucagens com câmeras, mas sem animação gráfica. Nas cenas, quando a moto salta, ela realmente está saltando e depende do ângulo, do enquadramento… O trabalho é exaustivo porque demora no tempo normal. Para você cronometrar 20 a 30 pessoas é muito difícil. O resultado final, porém, será gratificante”, sublinhou.

Sobre a Pro Tork: É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.

Fotos: Sheila Siqueira e Emerson Chagas/Especial para o npdiario