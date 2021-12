Encerra edital da prefeitura platinense à premiação de artistas

Prêmios vão de R$ 1,2 mil a R$ 5,9 mil para artistas de Santo Antônio da Platina que se inscreverem

Encerra nesta sexta-feira, 10 de dezembro, a inscrição para os editais de premiação de artistas de Santo Antônio da Platina através da Lei Federal Aldir Blanc.

Na premiação para realização de oficinas, serão destinados 48 prêmios no valor de R$1.250,00 para atuantes das áreas de Artesanato, Artes Cênicas, Audiovisual, Artes Visuais, Cultura Popular, Literatura, Dança e Música. Os selecionados receberão o valor em dinheiro e em contrapartida executarão seus projetos durante o ano de 2022.

Já na premiação audiovisual podem concorrer profissionais e atuantes da área de realização de vídeo, com dois prêmios no valor de R$5,9 mil para produção de curta-metragem. Também haverá a distribuição de 07 prêmios no valor de R$2 mil para vídeos amadores.

A inscrição é gratuita e é feita no site da prefeitura municipal: www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br

Lei Aldir Blanc

Esta é a segunda etapa da Lei Aldir Blanc, na primeira etapa realizada em 2020, o município recebeu R$353 mil em recursos e parte dos valores foram destinados para os artistas de Santo Antônio da Platina. Nessa segunda etapa, será utilizado o restante dos recursos não concluídos no ano de 2020.

A realização é da prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes.

Segue abaixo endereço eletrônico para acessar os editais:

Edital I : Oficinas formativas platinenses

Inscrições: Aqui

Edital II: Prêmio audiovisual talentos platinenses

Inscrições: Aqui