Elis Regina Cover se exibe sexta e sábado no NP

Fascinação/Tributo à Elis será às 20h30m nesta sexta-feira em Jacarezinho e sábado na Casa da Cultura Platinense

A cantora Luciana Venâncio (fotos) fará dois shows na região homenageando uma das principais cantoras da Música Popular Brasileira, Elis Regina, falecida no auge de sua carreira, no ano de 1982, aos 36 anos, vítima de parada cardíaca.

A apresentação de Fascinação/Tributo à Elis será às 20h30m do dia nove (sexta-feira) no CAT (Conjunto de Amadores do Teatro), em Jacarezinho e sábado, dia dez, na Casa da Cultura em Santo Antônio da Platina.

Luciana Venâncio iniciou tocando piano e mora em Bragança Paulista, município de 172 mil habitantes. Chamada de “Pimentinha”, Elis deixou sucessos como “Águas de Março”, “Romaria”, “Como nossos pais” e “Casa no Campo”. Ela deixou três filhos e fãs incontáveis no Brasil. Santo Antônio da Platina recebeu vários shows cover nos últimos anos como Queen, Elvis Presley e U2 Fotos: Gustavo Suzuki.

Nas redes sociais, a cantora está em: @lucianavenancio_oficial, no Instagram, @lucianavenancioofical, no Facebook e no canal “Luciana Venâncio”, no YouTube.

Pontos de venda Jacarezinho:

– Baguette de Ouro

– Vila Canastra

– A Boutique

– Fer Guiotti

– Churrascaria dos Gaúchos

– Milênio Calçados

Pontos de venda em Santo Antônio da Platina

-Rádio Difusora

– Anjo Pequenino

– Charme Joias

– Bendito Grão

-Florata

– Milênio Calçados

– Três Jolie

– Petshop é o Bicho.