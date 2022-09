Elis Regina cover em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina

Cantora fará duas apresentações no Norte Pioneiro

A cantora Luciana Venâncio (fotos e vídeos) tem 52 anos, e fará dois shows na região homenageando uma das principais cantoras da Música Popular Brasileira, Elis Regina, falecida no auge de sua carreira, no ano de 1982, aos 36 anos, vítima de parada cardíaca.

A apresentação de Fascinação/Tributo à Elis será às 20h30m do dia nove no CAT (Conjunto de Amadores do Teatro), em Jacarezinho e sábado, dia dez, na Casa da Cultura em Santo Antônio da Platina.

Há vários parceiros, como a loja Très Jolie Modas (rua Rio Branco, nº 500 Sala 1, Roupas e Acessórios) e apoio do Npdiario.