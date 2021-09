Dr.Tristão Borborema lança livros para carreira

Um dos organizadores dos livros é delegado da Polícia Civil em Ribeirão do Pinhal

A aprovação nos diversos certames para carreiras policiais é tarefa que exige esforço, organização de estudos, inteligência emocional e, sobretudo, estratégia.

Cada vez mais os concursos públicos exigem, de maneira mais abrangente, o conhecimento dos candidatos. Hoje não basta o domínio da legislação e sua interpretação doutrinária. O postulante deve atentar-se à forma pela qual os Tribunais Superiores têm enfrentado temas de alta indagação com enorme repercussão prática nas atividades policiais. Ademais, o exame oral, além de aferir conhecimento, baseia-se na maneira como o aspirante articula suas ideias e consolida seu raciocínio, com coesão, coerência e segurança.

Duas obras foram sistematizada para atender todas as demandas do candidato. Elas esmiúçam como são construídas as interpelações pelas bancas e, mais ainda, a formatação da resposta do candidato para que se torne transparente, lúcida e inteligível, como também as táticas que devem existir para um desempenho exitoso. A formatação, em forma de perguntas e respostas, foi construída de maneira didática, eficiente e completa, sem prescindir de material complementar para o aprofundamento doutrinário, legislativo e jurisprudencial.

O leitor encontrará obras direcionadas para a etapa oral das provas, mas também um conteúdo que atende aqueles que almejam uma revisão dos principais tópicos das disciplinas exigidas nos diversos editais do país, com as mais recentes posições assumidas pelas cortes superiores de Justiça, sendo ainda, relevantes instrumentos de atualização para os acadêmicos e profissionais da área policial.

Tristão Antônio Borborema de Carvalho (imagem), um dos organizadores dos livros, é operador do Direito no Norte do Paraná. Ele já atuou como delegado da Polícia Civil em Santo Antônio da Platina, e atualmente é Delegado em Ribeirão do Pinhal.

São dois livros distintos, um para concursos já foi lançado e está à venda e o outro, sobre a prova e Polícia Judiciária será lançado em breve.

Tópicos abordados:

Questões divididas por matérias

Planejamento e estratégias para a prova oral

Decisões atuais e importantes do STF e STJ

Abordagem das recentes alterações legislativas

ATUALIZADO:

Até os informativos 1019 do STF e 699 do STJ

Conforme as Leis nºs 14.110/2021, 14.132/2021, 14.133/2021, 14.149/2021, 14.155/2021, 14.188/21 e 14.192/21

Leia mais sobre os autores abaixo, as especificações do produto e adquira o seu exemplar.

https://www.editoramizuno.com.br/prova-oral-questoes-para-a-carreira-policial.html