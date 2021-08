DJ Dany Freitas comemora aniversário

Daniela Freitas, mais conhecida como DJ Dany Freitas (fotos e vídeo) comemorou aniversário neste início de semana, recebendo os cumprimentos das amigas, familiares e fãs.

tem feito sucesso no Norte Pioneiro e sul/sudeste de São Paulo com sua humildade, competência, beleza e talento. Natural de Imperatriz, estado do Maranhão, reside com os pais em Santo Antônio da Platina, onde possui vasto círculo de amizades.

Solteira, sem filhos e com 28 anos agora, se apresenta em formaturas, aniversários, casamentos, clubes sociais, além de eventos de moda, corporativos etc. Completou quatro anos de atividade profissional com muitas conquistas.