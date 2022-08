Dany Freitas abre 2 shows na 50ª EFAPI

DJ vive melhor fase de sua carreira artística de cinco anos

A DJ mais prestigiada do interior do Paraná, Dany Freitas (fotos e vídeo) se apresentará na Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) na quarta-feira, dia 17, e sábado, 20, na 50ª edição comemorativa ao aniversário de 108 anos de Santo Antônio da Platina, festejado sempre no dia 20 de agosto.

Na quarta à noite show da dupla George Henrique e Rodrigo 20h30m, após troca de palco e de banda, a exibição da DJ Dany Freitas e, em torno de 23h30m, a cantora Ana Castelo.

No próximo sábado, aniversário da Cidade Joia, quem subirá ao palco novamente será a cantora sertaneja Naiara Azevedo com abertura de novo de Dany, que vive uma fase excepcional com agenda repleta para as próximas semanas.

Todas exibições serão gratuitas, sendo cobrados apenas os camarotes.