Centro de Treinamentos da Pro Tork é set de filme (vídeos)

Atores como Nelson Freitas e Marcos Pasquim desembarcam em Siqueira Campos no fim deste mês

O filme Tração, primeira obra cinematográfica a abordar o universo das competições sobre duas rodas no Brasil, escolheu o Centro de Treinamento Pro Tork para rodar algumas de suas mais importantes cenas. No fim deste mês, o aclamado elenco se reúne em Siqueira Campos para avançar com as gravações.

É o que explica o diretor e ator André Luís Camargo. “Estamos animados em gravar na terra do nosso principal patrocinador, a Pro Tork. A pista é considerada uma das melhores do país, irá render belas cenas. Também aproveitaremos para filmar algumas imagens em um dos galpões da maior fabricante de motopeças da América Latina, além de diversos outros lugares que apresentaram a cenografia perfeita para o que precisamos”, explica.

Em Siqueira Campos, serão gravados momentos de destaque de diversas etapas do roteiro. O principal deles é o “Motoatlhon”, uma competição inédita criada pelo excêntrico milionário DiMello, interpretado pelo ator Nelson Freitas.

Marcos Pasquim, Mauricio Meirelles, André Ramiro, Paola Rodrigues, Bruna Altieri, entre outros artistas, também estarão no set de filmagem. Elenco e dublês utilizam os equipamentos de proteção da Pro Tork em todas as cenas de ação.

Segundo o diretor, o apoio da marca foi imprescindível para o projeto. “Nos deu um grande impulso, principalmente no início das filmagens no ano passado, em meio a este cenário de pandemia. Estamos com 60% do filme rodado, seguindo todas as normas sanitárias, e a expectativa é de lançar em abril de 2022”, explica André Luís.

O Centro de Treinamento, que já foi palco dos principais campeonatos nacionais de motocross e recebeu os maiores competidores do país e também destaques do exterior, está passando por uma reforma completa para brilhar na telona. Com uma estratégia de marketing agressiva, a Pro Tork investe pesado para fomentar o esporte de todas as formas e o cinema acaba de fazer parte das ações da empresa.

Para o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha (foto), essa é uma grande oportunidade de difundir o motociclismo. “Um dos objetivos do filme é de humanizar as modalidades, pilotos e tudo que gira em torno do esporte a motor. Não é todo dia que temos duas rodas no cinema, fiz questão de participar, pois acredito muito no projeto. Será um sucesso”, afirma.

Sobre a Pro Tork: É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.