Confirmada “Efapi 2022” em S. Antônio

Comemorando 108 anos do município entre os dias 17 e 21 de agosto

Exclusivo: Naiara Azevedo (foto) e César Menotti & Fabiano (foto) vão animar a “Efapi” deste ano. Na verdade, não se trata exatamente da Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro, mas um evento igual só que dessa vez a prefeitura de Santo Antônio da Platina assumiu o comando principalmente dos shows artísticos, enquanto a Sociedade Rural da região continua como parceira, mas cuidando das outras atividades, como leilões.

O evento não está no calendário nacional, porém até uma comissão organizadora já foi formada (mais detalhes ao longo deste final de semana) e visa comemorar o aniversário de 108 anos de Santo Antônio da Platina entre os dias 17 e 21 de agosto na estrutura e no local do Parque de Exposições.

Cinco atrações estão quase que garantidas (as duas acima já ajustadas) e os shows serão gratuitos, sendo que, ao contrário, a comercialização de camarotes será realizada.

Uma “Efapi” diferente na gestão e muito semelhante no resultado a que propõe: uma festa com milhares de pessoas de toda a região, cavalgada, restaurantes, estandes de empresas etc.

Mais detalhes nesta segunda-feira