Cinema na Praça tem cultura e diversão em 3 municípios do NP

A praça vai se tornar cinema em diversas regiões do Estado a partir deste mês de outubro. A agenda de filmes ao ar livre passará por 54 municípios até fevereiro. O itinerário inicia pela região Norte, em São Sebastião da Amoreira, nesta quinta-feira (6), e segue até dezembro pelo Interior. Nos meses de janeiro e fevereiro a telona vai para o Litoral na programação do Verão Paraná.

Em Wenceslau Braz será dia 14 e Andirá 15 de dezembro.

As sessões do programa Cinema na Praça são gratuitas, uma iniciativa do Governo do Paraná, com apoio da Renault do Brasil e da Motion Picture Association, para levar a sétima arte às cidades com até 30 mil habitantes que não têm cinemas de rua e nem em centros comerciais. O percurso começou em 2019 e, após um intervalo de dois anos em razão das restrições causadas pela pandemia da Covid-19, foi retomado em maio deste ano.

“O melhor de tudo é que a nova programação começa próxima ao Dia das Crianças. Esperamos uma adesão grande desse público e suas famílias”, destaca Elaine Pereira Almeida, coordenadora estadual do projeto.

No Litoral, os destinos de 2023 aumentaram. São três municípios a mais que em 2019. Lá, a carreta do cinema funciona durante o dia como palco para atividades físicas e recreativas, como alongamento e aula de zumba.

A coordenadora destaca que, com exceção dos municípios litorâneos, o projeto tem o objetivo de não repetir as cidades. De 2019 a julho deste ano, o público estimado nas sessões foi de 25,4 mil pessoas em 65 municípios.

MUITO QUERIDO – O recorde de público da última temporada foi em Campina da Lagoa, no Centro-Oeste do Estado, onde aproximadamente mil pessoas aproveitaram a oportunidade de diversão. “Embora sejam disponibilizadas pelo projeto 350 cadeiras para o público geral e outras 50 para o preferencial, a ocupação acontece de forma orgânica e varia conforme a localidade”, diz Elaine. “Em algumas sessões, por exemplo, a prefeitura inclui a distribuição de pipoca ou convida os pipoqueiros do município para reforçar o clima de cinema”, destaca.

“Estamos muito felizes em poder proporcionar à população do Paraná mais uma edição do Cinema na Praça, um projeto que se tornou muito querido para todos nós da Cultura. O cinema pode ser a porta de entrada para que crianças e adultos venham se interessar por outras manifestações artísticas. Além, é claro, do valor inquestionável do entretenimento que a iniciativa leva aos pequenos municípios”, afirma Luciana Casagrande Pereira, superintendente-geral da Cultura.

Nesta fase, de outubro a fevereiro, haverá 73 sessões, com as apresentações extras no Litoral. Serão sempre dois filmes infantis por noite: às 19h, “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família” e, às 21h, “Os Croods 2 – Uma Nova Era”. Os filmes são dublados e legendados, em favor da acessibilidade.

ENREDOS – “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família” acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa e as filhas, Ted se transformou em um megaempresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

Em “Os Croods 2 – Uma Nova Era”, em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas necessidades deles. Entretanto, já moram lá os Bem Melhores, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos aumentam, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir o futuro juntos.

Confira a agenda de outubro a fevereiro:

São Sebastião da Amoreira – 06/10

Jataizinho – 07/10

Bela Vista do Paraíso – 08/10

Prado Ferreira – 09/10

Jandaia do Sul – 12/10

Lunardelli – 13/10

Lidianópolis – 14/10

Cambira – 15/10

Marilândia do Sul – 16/10

Mandaguaçu – 19/10

Ourizona – 20/10

Atalaia – 21/10

Ângulo – 22/10

Colorado – 23/10

Lobato – 27/10

Itaguajé – 28/10

Jardim Olinda – 29/10

Santo Antônio do Caiuá – 30/10

São Pedro do Paraná – 31/10

Querência do Norte – 03/11

Santa Cruz de Monte Castelo – 04/11

Rondon – 05/11

Japurá – 06/11

Alto Paraíso – 10/11

São Jorge do Patrocínio – 11/11

Iporã – 12/11

Alto Piquiri – 16/11

Mariluz – 17/11

Moreira Sales – 18/11

Boa Esperança – 19/11

Goioerê – 20/11

Mamborê – 25/11

Terra Boa – 26/11

Peabiru – 27/11

Araruna – 28/11

Iretama – 01/12

Boa Ventura de São Roque – 02/12

Campina do Simão – 03/12

Laranjal – 04/12

Nova Laranjeiras – 08/12

Laranjeiras do Sul – 09/12

Candói – 10/12

Reserva do Iguaçu – 12/12

Wenceslau Braz – 14/12

Andirá – 15/12

Sertanópolis – 16/12

Primeiro de Maio – 17/12

Florestópolis – 18/12

Litoral

Guaratuba – 05, 06, 07, 08/01

Matinhos – 12, 13, 14, 15/01

Pontal do Paraná – 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29/01

Paranaguá – 02 e 03/02

Morretes – 04 e 05/02

Antonina – 09 e 10/02

Matinhos – 11 e 12/02