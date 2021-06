Gata da Semana é deusa de Tomazina

Sedutora jovem de 22 anos eclode com seus magníficos olhos verdes

Aos 22 anos, Kelli Vieira da Fonseca (fotos), cursa faculdade de Farmácia. “Nas horas vagas eu sempre estou estudando ou conversando com as amigas, assistindo filmes, fazendo fotos…”, diz a felina esguia e simplesmente maravilhosa.

Seu maior objetivo é se tornar farmacêutica, “tenho muito amor por essa profissão, minha meta é ser reconhecida profissionalmente nessa área, já faz alguns anos que trabalho em uma farmácia, então concluir a faculdade será a realização de um sonho”, projeta a arrebatadora jovem.

Uma frase que sempre está com a princesa é “Guarda-me Senhor, como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas/Salmo 17:8”.

Já foi modelo, residiu em São Paulo por cerca de dois anos e meio, fez diversos trabalhos, e acredita ter sido uma experiência “incrível”. Voltou para a sua cidade natal, Tomazina e se deu conta de que era mais feliz quando estava no Norte Pioneiro.

Agora, ascende como um anjo cativante como a nova Gata da Semana.