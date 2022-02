Daj de Ribeirão Claro lotado no feriado

Descanso com lazer, segurança e tranquilidade

Para quem queria passar o feriado de Carnaval longe da folia, com muito conforto e em harmonia com a natureza o Daj Resort & Marina, em Ribeirão Claro, na divisa dos estados do Paraná e São Paulo, era uma ótima opção. É que está tudo lotado.

Com uma das melhores estruturas entre resorts e hotéis do Brasil e 9,6 de avaliação no Booking, o Daj oferece suítes a partir de 90 metros quadrados, com banheira de hidromassagem, dois chuveiros, roupas de cama Trussardi, produtos de banho da L´Occitane e acomodam um casal e dois filhos até 12 anos.

As piscinas são um espetáculo à parte. No centro do resort, uma ampla piscina com bar molhado e borda infinita com vista para as montanhas de Ribeirão Claro. O sol está quase sempre presente, do nascer ao fim do dia quando se põe no horizonte garantindo um belo momento aos hóspedes.

Para os dias de frio, chuva ou mesmo para relaxar, o Daj oferece a piscina aquecida com cromoterapia, uma das maiores do Brasil, localizada no alto, logo acima do Spa L´Occitane, das saunas seca e úmida e da academia, com um lindo teto arquitetônico.

A gastronomia é outro ponto forte. No desjejum, produtos regionais como doces, geleias, frutas, pães produzidos na própria padaria, e o café gourmet produzido na cidade de Ribeirão Claro, que chegou a ser um dos maiores produtores de café do Brasil,compõem a mesa.

O almoço e o jantar misturam o que há de melhor na cozinha internacional e a culinária local. Os pratos podem ser acompanhados por um bom vinho. São muitos rótulos disponíveis na adega. A hospedagem é com pensão completa, apenas às bebidas são pagas à parte.

Para as crianças, além das piscinas, o resort oferece muita área de lazer em contato com a natureza como quadra de tênis, vôlei de praia, beach tênis, campo de futebol, pescaria, passeios de bicicleta, e a equipe de recreação da Tia Miojo que não poupa em criatividade na hora das brincadeiras.

No Carnaval o Daj preparou uma promoção especial. O hóspede fica cinco diárias, de 25 de fevereiro (sexta-feira) a 2 de março (quarta-feira de cinzas) e paga apenas quatro diárias.

Localização: Daj Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana ; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.