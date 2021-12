Caravana de usina distribui brinquedos em Santo Antônio da Platina

Nesta terça-feira a partir das 19h30m nas principais vias do centro platinense

Santo Antônio da Platina receberá nesta terça-feira, 21 de dezembro, a Caravana da Dacalda.

A Usina Dacalda de Açúcar e Álcool percorrerá a cidade com a ação “Carreata de Natal da Família”, que contará com veículos iluminados com LED, Papai Noel e a distribuição de brinquedos para as crianças.

Será nas ruas Rui Barbosa e Marechal Deodoro com trajeto a partir das 19h30m.

A realização é da empresa em parceria com a prefeitura através da Secretaria de Cultura e Esportes.