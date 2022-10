Biblioteca passa por reforma e será reinaugurada

ONG Decolando com Livros será responsável pela administração

A Biblioteca Municipal de Santo Antônio da Platina está passando por reformas e será reinaugurada em breve após o fechamento da parceria entre a prefeitura e a Ong (Organização Não Governamental) Decolando com Livros do CEDI (Centro de Diagnóstico e Imagem).

Através de um Decreto Municipal, a empresa será responsável pela administração da Biblioteca, bem como, pela reforma do local. O imóvel durante anos foi usado como Biblioteca Cidadã Dorothéa Marques Guimarães e recentemente ganhou portas com acessibilidade, teve o madeiramento do teto restaurado, pinturas das grades e paredes, troca do piso das calçadas e paisagismo completo.

A reforma é resultado de um contrato de parceria público/privada realizada através do Departamento Municipal de Cultura junto a ONG , membros da comunidade e empresas parceiras. O projeto teve início em julho do ano passado encabeçado pela fundadora da organização e diretora do CEDI, médica Paula Nicolli Soares e a vereadora Mirian Bonomo, junto a diretora municipal de Cultura Aline Damásio.

O prefeito José da Silva Coelho Neto fez uma visita às obras acompanhado dos idealizadores do projeto. “Este local carrega uma memória afetiva para a população desde que era a praça São Benedito e com essa renovação, tenho certeza que será muito bem aproveitado principalmente pelos nossos estudantes”, afirmou Zezão.

“A nova biblioteca é um presente do CEDI para Santo Antônio da Platina. Estamos sonhando com este novo espaço que com a ajuda de parceiros, conseguimos um projeto arquitetônico lindo! Estamos ansiosos para ver tudo pronto”, relatou a médica.

A biblioteca estava fechada desde o início da pandemia em 2020 e a previsão é que seja reinaugurada ainda este ano, com acervo renovado, novos computadores, espaço kids e área de lazer. Além da oferta de livros e espaço para leitura, o local contará também com oficinas literárias e culturais.

Campanha de doação de livros – Está aberta a campanha de doação de livros para a biblioteca municipal.

Livros novos e usados podem ser doados e a entrega feita diretamente no CEDI.

A campanha “Compartilhe Conhecimento” é da ONG Decole com Livros e dúvidas podem ser tiradas através do telefone: (43) 9-99900216.

Siga o Instagram @decolecomlivros.