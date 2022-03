Banda se apresenta em Quatiguá e Siqueira Campos sexta e sábado

Músicos fazem show interativo para crianças e adultos

Depois de reunir mais de 400 pessoas em Ribeirão Claro e Carlópolis, a Banda Casa Cantante se exibiu, neste final de semana, em Joaquim Távora e Ribeirão do Pinhal.

As últimas apresentações na região serão sexta-feira, dia 25, em Quatiguá, e sábado, 26, em Siqueira Campos.

Os músicos e professores Juliani Ribeiro e Joãozinho compartilham com o público cantigas de roda, brincadeiras e canções sobre relações de afeto e do dia a dia, ensinando adultos e crianças de maneira didática e divertida. Durante os shows também acontece sorteio de alguns exemplares do primeiro CD físico da banda, intitulado ‘Músicas para Cantar e Brincar’. Com isso, o público leva as canções, o encarte com brincadeiras pedagógicas e uma lembrança do show para casa.

Como costuma falar Juliani Ribeiro, vocalista da banda, “nunca é somente sobre música”. Durante as apresentações, a banda convida os adultos a participarem com as crianças das brincadeiras e interações. Isso faz com que o show se transforme em um momento de conexão entre famílias, uma forma de colecionar lembranças, tema de uma das músicas autorais do grupo.

Em Joaquim Távora o show aconteceu sábado, 19, em frente à Igreja Matriz, às 17h. Logo em seguida, no domingo, 20, a banda desembarcou em Ribeirão do Pinhal, para apresentação na Praça Erasmo Cordeiro, também às 17h.

Além de canções sobre relações de afeto, o público foi convidado a lembrar as cantigas de roda, como ‘Peixe Vivo’, ‘Canoa Virou’ e ‘Pirulito’. Em outras músicas como ‘Vagalume Lume’ e ‘Lobo-Guará’, os pequenos e também os maiorzinhos aprenderam sobre aos animais e a preservação ambiental, tudo através de brincadeiras e muita interação com o público. E se você acha que os adultos ficam parados está muito enganado. Embalados por clássicos da música brasileira, como ‘Anunciação’, de Alceu Valença e ‘Superfantástico’, da Turma do Balão Mágico, tem espaço para todo mundo cantar e lembrar como é bom ser criança.

A BANDA –A banda surgiu em 2018, na cidade de Ponta Grossa com o objetivo de apresentar canções que dialogam com o universo infantil, tanto das crianças de hoje como daquelas que estão adormecidas dentro de cada um. Além de músicas dedicadas a falar, de forma leve e divertida, sobre relações de afeto, os músicos realizam projetos para escolas, com atividades pedagógicas, oficinas, aulas de musicalização infantil e muito mais.

“Com a música Lobo-Guará, por exemplo, os professores podem ensinar sobre a preservação do Pantanal, o perigo de queimadas e os animais que podemos proteger. Do outro lado, as crianças aprendem cantando e brincando. É uma troca incrível, e agora podemos levar esta experiência a outras cidades do Paraná”, explica a vocalista e compositora Juliani Ribeiro.

CONHEÇA O PROJETO – ‘Música para Cantar e Brincar’ foi aprovado em edital do estado do Paraná e é realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, e patrocínio da Copel.

Além dos shows em sete cidades do Norte Pioneiro, o projeto também prevê lançamento do álbum de forma digital e a distribuição de aproximadamente 3.000 CD’s da Banda Casa Cantante para escolas de 399 municípios do Paraná. Junto com o CD, os músicos produziram um encarte especial, com as letras das músicas e uma lista de atividades pedagógicas que os pais, familiares e professores podem desenvolver com os pequenos. O material tem a assinatura do ilustrador ponta-grossense Alisson Thiago do Nascimento. A produção do projeto é da Luneta Experiências Culturais.

APRESENTAÇÕES

19/03 – Joaquim Távora

20/03 – Ribeirão do Pinhal

24/03 – Wenceslau Braz

25/03 – Quatiguá

26/03 – Siqueira Campos.