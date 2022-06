Bairros de Santo Antônio da Platina recebem novos parques infantis

Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Departamento de Indústria, Comércio e Turismo

A prefeitura de Santo Antônio da Platina está instalando parques infantis em vários pontos da cidade. Os playgrounds são compostos por uma gangorra, gira-gira, balanço e escorregador.

Na semana passada, foram instalados os brinquedos na Vila Santa Terezinha, na Avenida Palma Rennó e no bosque ao lado da Estação do Ofício, na Vila Claro. Para os próximos dias está prevista a instalação também nos bairros João Furtado, Conjunto Júnior Afonso (Morro do Sabão) e Jardim Monte das Oliveiras .

O investimento é com recursos próprios da administração municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com o Departamento de Indústria, Comércio e Turismo.

Praça da Matriz também terá novo parque

Há uma semana também foi dado início a reforma do local que abrigará o novo parque infantil na praça Frei Cristóvão, conhecida como praça da matriz. Será um playground ecológico com estrutura em plástico rotomoldado, conhecido como ‘madeira plástica’.

O espaço ganhará também um cercado de contenção e piso emborrachado, mais seguro para uso das crianças.