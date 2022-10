Avança atualização da lei de anti-racismo no Paraná

Projeto promove modernização na legislação

Promover a atualização na lei de combate ao racismo em todo o estado. É o que propõe o projeto de lei 689/2021, aprovado em segundo turno de votação, na Assembleia Legislativa do Paraná. O texto, assinado por diversos deputados, trata da divulgação de informações contra a prática de ato discriminatório por motivo de raça ou cor.

A proposta avançou na forma de um substitutivo geral da Comissão de Constituição e Justiça que promove alterações na Lei Estadual nº 14.938/2005, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa SOS – racismo no Paraná.

De acordo com o texto, o programa poderá ser amplamente divulgado através de cartazes que deverão ter informações sobre a definição dos crimes de racismo e de injúria racial; o número do telefone do SOS – RACISMO (0800.642.0345) no Estado do Paraná; o e-mail sosracismo@sejuf.pr.gov.br; a palavra “DENUNCIE”; e a referência ao número desta Lei e da Lei Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 – Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor.

A matéria ainda determina que a denúncia de prática de atos de discriminação racial, em estabelecimentos públicos ou privados, nos termos da Lei, apurada no devido processo administrativo, sujeitará os responsáveis a sanções como advertência e até mesmo multa.

Em se tratando de servidor ou empregado público, diz o texto, as denúncias poderão ser encaminhadas às ouvidorias dos órgãos públicos de lotação dos servidores, para o competente processo administrativo.

“Essa Casa dá uma mensagem inequívoca de combate ao racismo. A mensagem de que o Paraná, que é o estado mais negro do sul do Brasil, vai endurecer o jogo contra o preconceito racial”, destacou o deputado Goura (PDT), um dos autores do projetos Tadeu Veneri (PT), Requião Filho (PT), Luciana Rafagnin (PT), Professor Lemos (PT), Michele Caputo (PSDB), Ademir Bier (PSD) e Luiz Claudio Romanelli (PSD).