Alep homenageará a cantora e sanfoneira Bia Socek

A Assembleia Legislativa do Paraná, por proposição do deputado Plauto Miró (DEM), entregará uma Menção Honrosa à sanfoneira paranaense Bia Socek. Os votos de aplausos e congratulações expedido pelo Poder Legislativo são em reconhecimento ao trabalho da artista que foi considerada a melhor sanfoneira do Brasil e por levar o nome do Paraná para todos os cantos do país. A entrega acontece na terça-feira (22) às 13 horas no gabinete da Presidência da Assembleia.

Bia Socek nasceu em Quitandinha, Região Metropolitana de Curitiba, tem 15 anos de carreira e vem ganhando o Brasil com seu talento. Possui mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais e uma de suas publicações teve mais de 16 milhões de visualizações em dois meses, o que rendeu a ela o título de melhor sanfoneira do país. Ao todo, seus vídeos possuem mais de 300 milhões de visualizações.

Ela é multi-instrumentista, toca viola, violão, acordeon e ukulele. Tem 10 cds gravados na carreira. Vendeu 14 mil cds de mão em mão em festas regionais acompanhada da sua mãe, todo final de semana dos 10 aos 17 anos. Em 2017 lançou sua carreira nacional, percorrendo todo cenário nacional com shows e apresentações em grandes eventos da música Brasileira.